Арбітр таблом вдарив гравця в обличчя – курйоз дня з чемпіонату Нідерландів

Поєдинок 15-го туру Ередивізії Венло – Гронінген (0:0) міг мати трагічні наслідки.

Незважаючи на відсутність голів, вболівальники на матчі Венло – Гронінген могли бути свідками кумедного епізоду.

Собака врятував ворота від курйозного гола в матчі чемпіонату Аргентини

Захисник господарів Даміан ван Брюгген готувався вийти на поле замість Еверт Лінтхорста. Резервний арбітр традиційно піднімав табло із інформацією про заміну, та вдарив ним захисника в обличчя.

На щастя обійшлось без травм і симуляцій, гравець достойно впорався з "атакою".