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Арбітр таблом вдарив гравця в обличчя – курйоз дня з чемпіонату Нідерландів

10 грудня 07:30 1 Читать на русском
Арбітр таблом вдарив гравця в обличчя – курйоз дня з чемпіонату Нідерландів
Арбітр таблом вдарив гравця Венло в обличчя

Поєдинок 15-го туру Ередивізії Венло – Гронінген (0:0) міг мати трагічні наслідки.

Незважаючи на відсутність голів, вболівальники на матчі Венло – Гронінген могли бути свідками кумедного епізоду.

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Захисник господарів Даміан ван Брюгген готувався вийти на поле замість Еверт Лінтхорста. Резервний арбітр традиційно піднімав табло із інформацією про заміну, та вдарив ним захисника в обличчя.

На щастя обійшлось без травм і симуляцій, гравець достойно впорався з "атакою".

Теги
Відеоновини Нідерланди футбольні курйози Венло Венло
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