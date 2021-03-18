Арбітр матчу Костинброд – Торнадо постраждав від рук футболістів під час поєдинку.

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Головний суддя зустрічі отримав порцію претензій від гравця господарів, рефері вирішив покарати "активіста" жовтою карткою, але футболіст після цього втратив самовладання та накинувся на арбітра. До футболіста приєднались його партнери по команді.

Рефері довелось втікати за межі поля, але кілька ударів в голову суддя все ж пропустив.

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