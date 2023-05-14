В Іспанії трапився великий інформаційний вибух через суддівство Мігеля Анхеля Ортіса у матчі Вальядолід – Севілья.

Колишній клуб Андрія Луніна зазнав розгромної поразки 0:3, хоча міг піти переможцем на перерву.

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Ортіс додав до першого тайму 4 хвилини, які розтягнулися на всі 5. На останніх секундах стався шедевр – удар Мончу заблокував захисник, але Ескудеро зі ще більшої відстані "прошив" кіпера Севільї. Втім, суддя дав свисток якраз під час польоту м'яча і гол не зарахував.

THE BIGGEST ROBBERY YOU WILL EVER SEE!



Real Valladolid denied a goal on the stroke of half time because the referee blew his whistle as the ball was on it’s way in.



Real Valladolid are ONE point above relegation, they went on to lose 0-3! ?pic.twitter.com/XerA55FWZ8 — Barstool Football (@StoolFootball) May 14, 2023

Гравці та тренерський штаб Вальядоліда оточили Ортіса, який почав роздавати картки різного кольору. По перерві господарі розвалились, пропустивши 3 м'ячі. Рішення Ортіса може дуже дорого обійтись Вальядоліду, адже відрив від зони вильоту складає всього одне очко.

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