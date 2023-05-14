Арбітр невчасним свиcтком вкрав шедевр і може призвести до вильоту екс-команди Луніна – відео мегаскандалу
В Іспанії трапився великий інформаційний вибух через суддівство Мігеля Анхеля Ортіса у матчі Вальядолід – Севілья.
Колишній клуб Андрія Луніна зазнав розгромної поразки 0:3, хоча міг піти переможцем на перерву.
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Ортіс додав до першого тайму 4 хвилини, які розтягнулися на всі 5. На останніх секундах стався шедевр – удар Мончу заблокував захисник, але Ескудеро зі ще більшої відстані "прошив" кіпера Севільї. Втім, суддя дав свисток якраз під час польоту м'яча і гол не зарахував.
Гравці та тренерський штаб Вальядоліда оточили Ортіса, який почав роздавати картки різного кольору. По перерві господарі розвалились, пропустивши 3 м'ячі. Рішення Ортіса може дуже дорого обійтись Вальядоліду, адже відрив від зони вильоту складає всього одне очко.
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