"Арбітр нас знищив. У першому таймі мав бути пенальті для нас. Це треба зазначити, адже якби пенальті призначили нам і не дали їм, рахунок міг би бути 4:2. У нього був поганий вечір" – заявив хорват на післяматчевій прес-конференції.

Фахівець також пояснив, що команда серйозно втомилася після напруженого дербі проти Інтера, виграного на вихідних. "Якби матч відбувся в суботу, через тиждень після Інтера, він не закінчився б так. У перерві я бачив обличчя гравців – вони були білі, мертві. Пропущені голи стали наслідком втоми. Бремер повернувся після тривалої травми, Камб’ясо теж був відсутній, а Їлдіз настільки виснажився, що його треба було знімати ще у першому таймі. Команді бракувало свіжості, енергії, щоб встигати першими" – цитує Тудора GOAL.

Нагадаємо, що Ювентус і Борусія Д зіграли в результативну нічию 4:4. Господарі вирвали очко завдяки голам Душана Влаховіча та Ллойда Келлі вже у компенсований час.

