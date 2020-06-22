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Арбітр матчу Зоря – Динамо Балакін відсторонений від суддівства, – Денисов

10:15 - Читать на русском
Арбітр матчу Зоря – Динамо Балакін відсторонений від суддівства, – Денисов
Микола Балакін / Фото з відкритих джерел

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив, що рефері Микола Балакін відсторонений від суддівства на невизначений термін за помилки у матчі 26-го туру УПЛ Зоря – Динамо (1:3).

"Після матчу Зоря – Динамо ми говорили про Балакіна, ставили запитання. Стало відомо, що він надовго відправляється у відпустку.

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Не знаю, може це можна назвати багатомісячним карантином. Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі вважає, що Балакін припустився низки грубих помилок у матчі Зоря – Динамо. Тому він йде відпочивати. Він надовго усунений від суддівства", – сказав Денисов у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, після 27 турів Зоря набрала однакову кількість очок з Динамо і посідає третю сходинку. Підопічні Михайличенка, які йдуть другими, свій календарний поєдинок проти Колоса проведуть сьогодні. Початок матчу о 19:30.

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Теги
Динамо Динамо Головне Відеоновини Лучано Лучі Микола Микола Балакін Зоря Зоря Олександр Денисов Арбітри
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