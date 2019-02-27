Арбітр матчу Леванте – Реал пояснив, чому поставив пенальті після падіння Каземіро

Головний арбітр поєдинку 25 туру Прімери між Леванте та Реалом Інлесіас Вільянуева пояснив своє рішення поставити пенальті.

"Те, що я зробив, є чітким рішенням. Я поставив пенальті, тому що я побачив пенальті. Арбітри повинні приймати рішення у мілісекунди, більше нічого додати про цю гру.

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Судді передивляються матчі та аналізують власну роботу, але це без слів про те, що гра була дуже комплексною.

Ми працюємо над тим, щоб проясняти речі і кожного разу мати більше інформації. Наше прагнення – ставати краще", – сказав Вільянуева Radio MARCA.

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