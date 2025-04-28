На 90+1-й хвилині матчу Інтер – Рома центральний захисник гостей Еван Н'Діка руками затримав Біссека у своєму штрафному майданчику, але Фаббрі на це не відреагував. Corriere della Sera повідомляє, що, на думку суддівських органів, цей епізод заслуговував максимальної санкції у вигляді пенальті.

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Асоціація арбітрів вважає, що це – те рішення, яке мало бути ухвалене негайно, навіть без допомоги VAR, що не втрутилася, з огляду на те, що захисник "джаллороссі" зосередив свою увагу на супернику, уникаючи та ігноруючи траєкторію польоту м'яча. Однак Фаббрі отримав відсторонення, але не покарання.

Зазначимо, що останні хвилини матчу запам'яталися постійними апеляціями гравців Інтера до арбітра. Лаутаро Мартінес і Дензел Дюмфріс "малювали" порушення правил.

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