Шимон Марциняк стверджує, що не спілкувався з журналістами після матчу Ліги чемпіонів Інтер – Барселона.

Єгипетська телекомпанія Cairo News повідомила, що взяла у Марциняка коментар після скандального матчу Ліги чемпіонів між Інтером і Барселоною. Польський арбітр нібито заявив, що критика головного тренера Барселони Хансі Фліка та іспанських журналістів є сміховинною і безпідставною.

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Як інформує Przeglad Sportowy, тепер Марциняк стверджує, що зовсім не спілкувався з пресою після матчу в Мілані. Польський арбітр категорично заперечує, що така розмова коли-небудь мала місце. Судді не дозволяється давати післяматчеві коментарі щодо ухвалених ним рішень.

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