"Я не можу дорікнути гравцям. Ми зробили максимум, але зараз треба бути ідеальними. У двох або трьох матчах ми не дуже добре грали в обороні. Це важкий удар, ми розчаровані. Починаючи із завтрашнього дня, ми повинні йти вперед і намагатися виграти останні п'ять матчів, щоб стати чемпіонами. Наше завдання не відрізняється від інших претендентів.

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Моє вилучення? Я не розумію цього. Буцімто я проявив неповагу до резервного арбітра. Але я нічого поганого йому не казав. Неймовірно, що мені показали червону. Арбітр хотів отримати свою хвилину слави. Що ж, дякую йому.

Було кілька моментів, коли він відповів мені зневажливо. Гадаю, він просто не розуміє, що таке повага", – цитує Кумана AS.

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