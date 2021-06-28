Арбітр фіналу Ліги чемпіонів та ще п'ять бригад покинули Євро-2020
28 червня 15:28 - Читать на русском
Євро-2020 покинуло одразу кілька іменитих арбітрів.
Матеу Лаос, який розсудив фінал Ліги чемпіонів-2021, Клеман Тюрпен, Андреас Екберг, Артур Діаш, Орель Грінфельд та Іштван Ковач разом зі своїми бригадами покинули Євро-2020, повідомляє AS з посиланням на IUSPORT.
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Очікується, що вже післязавтра відбудеться наступне скорочення суддівського корпусу на Євро-2020, коли розпочнуться матчі 1/4 фіналу.
Зазначимо, що Лаос після того, як відпрацював на матчі Манчестер Сіті – Челсі розсудив три поєдинки групового етапу Євро-2020.
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