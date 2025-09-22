Добивання після одинадцятиметрового удару скасують, повідомив колишній іспанський рефері Едуардо Ітурральде Гонсалес в ефірі Carrusel Deportivo. Він вважає, що нове правило докорінно змінить футбол.

Легендарний екс-арбітр П'єрлуїджі Колліна давно просував ідею заборони добивання після невдалого пенальті під час гри, і вже скоро цю практику можуть затвердити офіційно. Згідно з цим правилом, якщо воротар відбив удар – одразу буде призначатися удар від воріт. Команда, яка заробила пенальті, залишиться без права на добивання, як і в серії пенальті.

Ця ініціатива все ще очікує на схвалення Міжнародної футбольної асоціації (IFAB). У разі успіху нове революційне правило буде застосоване вже на чемпіонаті світу 2026 року.

