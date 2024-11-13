Нещодавно у соцмережах з'явилося відео, на якому арбітр АПЛ назвав Ліверпуль "лайном", а Юргена Клоппа "німецьким мудаком". Девіда Кута відсторони від його обов'язків та розпочали розслідування.

Відомий арбітр АПЛ назвав Ліверпуль "лайном" – його усунули на момент розслідування

Як повідомляє The Sun, існує велика ймовірність, що арбітр покине свою посаду до винесення вердикту. Таким чином, Кут втратить зарплатню у 100 тисяч фунтів на рік, яку отримує за свою роботу. 42-річного спеціаліста VAR виключили також зі списку УЄФА на матчі Ліги націй під час міжнародної перерви після його нецензурних висловлювань.

ФІФА перегляне умови співпраці з Девідом Кутом.

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