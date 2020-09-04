ARBER та Українська асоціація футболу (УАФ) уклали угоду про співпрацю, за якою ARBER створює офіційну колекцію ділового одягу для Національної збірної України з футболу та офіційної делегації УАФ.

Угода визначає розширений формат співпраці, що, окрім зазначеного, передбачає створення та активне розповсюдження унікальної спільної капсульної колекції повсякденного одягу ARBER-UAFootball для мільйонів футбольних вболівальників та шанувальників якісного одягу від ARBER.

Даний проєкт є органічним продовженням довгострокової ефективної співпраці, в рамках якої ARBER одягав легендарні збірні України на вдалому чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині, домашньому ЄВРО-2012 та ЄВРО-2016 року.

Підтримка національних виробників є соціально відповідальним кроком Української асоціації футболу (УАФ) та відповідає стратегії провідних футбольних європейських асоціацій (Італія, Німеччина, Англія, Португалія тощо),щодо вибору партнерів для створення офіційних костюмів для національних збірних.

Під ЄВРО-2020, до створення офіційних костюмів для збірної та УАФ були залучені найвпливовіші особи українського футболу (Президент УАФ Павелко А.В, Головний тренер збірної Шевченко А.М.), керівництво бренду ARBER та найкращі італійські виробники якісних матеріалів.

Національну Збірну України з футболу та бренд ARBER єднає стиль – впізнаваний та шанований мільйонами прихильників, амбіції, побудовані на прагненні до досконалості, відданість традиціям та наявність неповторного почерку, що сприяє досягненні нових вершин у відповідних сферах діяльності.