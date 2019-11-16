toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Бізнесмен із Саудівської Аравії пообіцяв Мессі підписати його в Альмерію

08:00 376 Читать на русском
Бізнесмен із Саудівської Аравії пообіцяв Мессі підписати його в Альмерію
Ліонель Мессі / Goal.com

Капітан Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі зустрівся з бізнесменом Туркі аль Шейхом перед товариським матчем проти Бразилії, який проходив у Саудівській Аравії.

38-річний член Королівського суду Саудівської Аравії, який влітку цього року за 20 мільйонів євро придбав іспанську Альмерію, пообіцяв аргентинцю підписати його у свій клуб через п'ять років, коли трансферна вартість Мессі знизиться.

Мессі забив перший гол за збірну Аргентини після дискваліфікації

Зазначимо, що Альмерія зараз виступає в іспанській Сегунді. Після 15 турів команда посідає третє місце в турнірній таблиці.

Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі

blog_ava
Головні новини футболу 15 листопада: фіаско Ротаня з молодіжною збірною України, Італія встановила історичний рекорд
07:00
190
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Альмерія Альмерія Барселона Барселона Іспанія Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ворскла призначила Максимова головним тренером
    Україна — 15 лист5690 Ворскла призначила Максимова головним тренером
13
год
:
27
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук