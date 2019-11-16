Бізнесмен із Саудівської Аравії пообіцяв Мессі підписати його в Альмерію

Капітан Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі зустрівся з бізнесменом Туркі аль Шейхом перед товариським матчем проти Бразилії, який проходив у Саудівській Аравії.

38-річний член Королівського суду Саудівської Аравії, який влітку цього року за 20 мільйонів євро придбав іспанську Альмерію, пообіцяв аргентинцю підписати його у свій клуб через п'ять років, коли трансферна вартість Мессі знизиться.

Мессі забив перший гол за збірну Аргентини після дискваліфікації

Зазначимо, що Альмерія зараз виступає в іспанській Сегунді. Після 15 турів команда посідає третє місце в турнірній таблиці.

Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі