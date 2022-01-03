Захисник Барселони Рональд Араухо вперше вийшов на люди разом зі своєю нещодавно народженою донечкою.

Відкрите тренування Барселони стало особливим для родини Араухо – уругваєць з'явився на полі разом зі своєю дитиною.

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Зворушливе відео опублікував твіттер Барселони. Додамо, що дівчинка народилась лише кілька місяців тому.

У поточному сезоні Араухо провів 20 матчів за каталонців цього сезону, в яких відзначився 2 забитими м'ячами.

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