Араухо з'явився перед уболівальниками Барселони зі своєю дитиною – миле відео
16:32 - Читать на русском
Захисник Барселони Рональд Араухо вперше вийшов на люди разом зі своєю нещодавно народженою донечкою.
Відкрите тренування Барселони стало особливим для родини Араухо – уругваєць з'явився на полі разом зі своєю дитиною.
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Зворушливе відео опублікував твіттер Барселони. Додамо, що дівчинка народилась лише кілька місяців тому.
У поточному сезоні Араухо провів 20 матчів за каталонців цього сезону, в яких відзначився 2 забитими м'ячами.
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