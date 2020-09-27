Арарат-Вірменія, у складі якого виступає українець Сергій Вакуленко, має серйозні проблеми перед матчем Ліги Європи проти Црвени Звезди.

Вірменський клуб повинен оперативно знайти місце проведення домашнього матчу проти Црвени Звезди, оскільки в країні оголосили воєнний стан через загострення ситуації в Нагорному Карабаху, повідомляє Telegraf.rs.

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"Рішенням уряду в Республіці Вірменія оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Рішення набирає чинності з моменту публікації. Усі мають звітувати перед своїми військовими відомствами. За батьківщину, за перемогу", – написав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у своєму Facebook.

Зазначимо, що у складі Арарат-Вірменія виступає українець Сергій Вакуленко. Матч проти Црвени Звезди запланований на 1 жовтня, початок гри о 17:00.

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