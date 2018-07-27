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Апостолюк перейшов в оренду в данський Фремад Амагер

19:19 14 Читать на русском
Апостолюк перейшов в оренду в данський Фремад Амагер
Владислав Апостолюк / ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Владислав Апостолюк виступатиме на правах оренди за данський клуб Фремад Амагер.

Олімпік на своєму офіційному сайті повідомив, що півзахисник Владислав Апостолюк до кінця сезону 2018/2019 виступатиме на правах оренди в данському клубі Фремад Амагер.

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Українець може дебютувати в складі нового клубу вже в неділю, 29 липня, у матчі проти Хельсінгера.

Апостолюк виступав за молодіжну команду донеччан. За основну команду провів 1 матч (наприкінці минулого сезону проти Олександрії).

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Владислав Апостолюк Владислав Апостолюк Фремад Амагер Фремад Амагер Олімпік Олімпік
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