Прем'єр-ліга хоче в майбутньому уникнути інцидентів, який трапився під час матчу 7-го туру АПЛ Тоттенхем – Ліверпуль.

Гол Діаса був помилково скасований, що визнала сама АПЛ, а причиною стало непорозуміння між головним суддею та арбітром VAR.

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За інформацією The Times, АПЛ звернулась до пілотів British Airways, щоб ті допомогли суддям покращити комунікацію. Авіапілоти Кріс Хевен і Піт Натарай провели презентацію, на якій акцентували на тому, що комунікація має бути чіткою та ефективною, а рефері мають зберігати спокій.

Нагадаємо, що це рішення суддів вплинуло на результат – Ліверпуль програв Тоттенхему (1:2).

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