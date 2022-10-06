Керівництво АПЛ підтвердило, що гравці схилятимуть коліно перед матчами АПЛ, які будуть зіграні з 8 по 16 жовтня. Це буде зроблено у рамках кампанії "Немає місця расизму", спрямованої на боротьбу з дискримінацією. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Також було оголошено, що гравці схилять коліно перед матчами на Boxing Day, матчами останнього туру чемпіонату, а також перед фіналами Кубку Англії та Кубку ліги.

Раніше АПЛ відмовилася від негласного правила, згідно з яким гравці схиляють коліно перед кожним матчем чемпіонату чи Кубка Англії.

Генеральний директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс зазначив: "Боротьба з расизмом та всіма формами дискримінації завжди є пріоритетом для Прем'єр-ліги та наших клубів. Ми закликаємо всіх продемонструвати, що расові забобони неприйнятні у футболі та суспільстві в цілому. Ми підтримуємо рішення гравців схиляти коліно у певні моменти сезону, і ми використовуватимемо ці матчі для подальшого просування боротьби з дискримінацією та освіти вболівальників".

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