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АПЛ знову може змінити тривалість літнього трансферного вікна

11:05 456 Читать на русском
АПЛ знову може змінити тривалість літнього трансферного вікна
Бернард підписує контракт з Евертоном / фото із соцмереж

Літнє трансферне вікно в Англії в наступному сезоні знову може зачинитись лише 31 серпня.

Клуби англійської Прем’єр-ліги можуть проголосувати за повернення попереднього дедлайну літнього трансферного вікна, повідомляє Mirror.

Керівники Прем’єр-ліги обговорять це питання на черговій зустрічі наступного місяця. Для повернення старої системи необхідно заручитися підтримкою щонайменше 14 команд.

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Цього літа команди АПЛ могли підписувати футболістів лише до початку чемпіонату, до 9-го серпня, тоді як клуби більшості країн Європи досі можуть здійснювати трансфери

Зазначається, що провідні агенти вважають недоцільними подібні межі трансферного вікна, оскільки вони ставлять англійські клуби в невигідне становище: команди інших чемпіонатів можуть купувати гравців АПЛ до 31-го серпня.

Нагадаємо, що лише цього літа в АПЛ вперше трансферне вікно зачинилось до початку нового сезону.

Теги
Англія Трансфери АПЛ Трансфери Чемпіонату Англії
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