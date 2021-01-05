На Туманному Альбіоні спостерігають серйозні проблеми з пандемією.

За останній тиждень у чемпіонаті Англії протестували 2295 осіб і 40 результатів виявились позитивними, повідомляє офіційний сайт турніру.

Барселона отримала результати повторного тестування на COVID-19

Це рекордний показник у сезоні 2020/21. Через такий різкий стрибок захворюваності було вже скасовано три поєдинки, зустрічі Фулхема з Бернлі та Тоттенхемом, а також гру Евертон – Манчестер Сіті.

Раніше керівництво ліги заявляло, що ситуація контрольована і турнір не буде зупинятись.

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