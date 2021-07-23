Кожен клуб АПЛ має пройти обов'язкову вакцинацію від коронавірусу до 1 жовтня, повідомляє видання La Repubblica. Це стосується як гравців, так і тренерів та іншого персоналу клубу.

Іско достроково покинув тренування Реала через реакцію організму на вакцину від коронавірусу

Зазначається, що до 1 жовтня необхідно буде отримати дві дози вакцини. Якщо ж гравцям вакцинуватись до цього часу не вдасться, то їм буде заборонено виходити на поле.

До слова, новий сезон АПЛ стартує 13 серпня матчем Брентфорд – Арсенал. Початок зустрічі о 22:00.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22