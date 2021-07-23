АПЛ ввела обов'язкову вакцинацію від коронавірусу
10:38 - Читать на русском
Англійська Прем'єр-ліга ввела додаткові заходи безпеки через COVID-19.
Кожен клуб АПЛ має пройти обов'язкову вакцинацію від коронавірусу до 1 жовтня, повідомляє видання La Repubblica. Це стосується як гравців, так і тренерів та іншого персоналу клубу.
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Зазначається, що до 1 жовтня необхідно буде отримати дві дози вакцини. Якщо ж гравцям вакцинуватись до цього часу не вдасться, то їм буде заборонено виходити на поле.
До слова, новий сезон АПЛ стартує 13 серпня матчем Брентфорд – Арсенал. Початок зустрічі о 22:00.
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