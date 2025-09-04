Як інформує The Athletic, АПЛ напередодні старту нового сезону розіслала клубам інструкції щодо контролю символіки на стадіонах. За повідомленням джерела, організація наполягає на тому, щоб у дні матчів не з’являлися "політично мотивовані матеріали".

Зокрема, йдеться про заборону прапорів та атрибутики країн чи організацій, що перебувають у стані війни. У документах прямо згадуються Ізраїль та Палестина – клуби повинні робити все можливе, аби їхня символіка не потрапляла на трибуни. Водночас очевидно, що аналогічні правила діятимуть і стосовно прапорів України чи Росії.

Варто нагадати, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року клуби АПЛ активно демонстрували підтримку нашої країни. На багатьох аренах тоді з’являлися банери, блакитно-жовті прапори та флешмоби на знак солідарності з українським народом.

