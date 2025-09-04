АПЛ ввела нові правила – прапор України на матчах під питанням
Англійська Прем’єр-ліга закриває двері для символіки воюючих країн.
Як інформує The Athletic, АПЛ напередодні старту нового сезону розіслала клубам інструкції щодо контролю символіки на стадіонах. За повідомленням джерела, організація наполягає на тому, щоб у дні матчів не з’являлися "політично мотивовані матеріали".
Зокрема, йдеться про заборону прапорів та атрибутики країн чи організацій, що перебувають у стані війни. У документах прямо згадуються Ізраїль та Палестина – клуби повинні робити все можливе, аби їхня символіка не потрапляла на трибуни. Водночас очевидно, що аналогічні правила діятимуть і стосовно прапорів України чи Росії.
Варто нагадати, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року клуби АПЛ активно демонстрували підтримку нашої країни. На багатьох аренах тоді з’являлися банери, блакитно-жовті прапори та флешмоби на знак солідарності з українським народом.
