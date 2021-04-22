За сезон 2019/20 АПЛ фінансовий обіг турніру склав 3,32 млрд євро, повідомляє Sky Sports.

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У порівнянні з попереднім сезоном сума зменшилась на 9% (у розіграші 2018/19 обіг становив 3,8 млрд). Такі збитки керівництво АПЛ пояснює пандемією. Варто відзначити, що прибуток за продані права на трансляцію турніру за межами Великобританії у минулому сезоні становив 1,56 млрд євро.

Нагадаємо, у розіграші 2019/20 тріумфатором турніру вперше за 30 років став Ліверпуль.

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