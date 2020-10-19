Лише наприкінці 5-го туру АПЛ перервалась серія із результативних матчів у чемпіонаті Англії.

Нульова нічия між Вест Бромвічем та Бернлі стала першим поєдинком без голів у сезоні 2020/21, повідомляє Opta.

Вест Бромвіч у рідних стінах розписав нічию з Бернлі

Таким чином, результативна серія англійських команд у поточному сезоні зупинилась на 46 матчах, що є рекордом першості.

Відзначимо, що Вест Бромвіч завдяки цій нічиї набрав 2 очки, а Бернлі – лише перший пункт у поточному сезоні.

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