АПЛ встановила рекорд за кількістю матчів із забитими голами – аутсайдери перервали результативну серію
19 жовтня 22:53 - Читать на русском
Лише наприкінці 5-го туру АПЛ перервалась серія із результативних матчів у чемпіонаті Англії.
завершено
Нульова нічия між Вест Бромвічем та Бернлі стала першим поєдинком без голів у сезоні 2020/21, повідомляє Opta.
Вест Бромвіч у рідних стінах розписав нічию з Бернлі
Таким чином, результативна серія англійських команд у поточному сезоні зупинилась на 46 матчах, що є рекордом першості.
Відзначимо, що Вест Бромвіч завдяки цій нічиї набрав 2 очки, а Бернлі – лише перший пункт у поточному сезоні.
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