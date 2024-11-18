Прес-служба АПЛ відкрила голосування за найкращий матч сезону після 11 зіграних турів.

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На вибір запропоновано 11 матчів – битви лідерів, шалені камбеки, перестрілка з 8 голами та багато іншого. Цікаво, що команди українців фігурують у 8 з 11 поєдинків цього рейтинга. Брентфорд Єгоря Ярмолюка тричі, Евертон Віталія Миколенка та Арсенал Олександра Зінченка по 2 рази, Челсі Михайла Мудрика та Борнмут Іллі Забарного по одному.

Нагадаємо, зараз триває міжнародна пауза, а 12-й тур АПЛ повинен розпочатись 23 листопада матчем Лестер – Челсі.

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