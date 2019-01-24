АПЛ відхилила прохання Кардіффа продовжити трансферний дедлайн через зникнення Сали

Україна — 15:00 1435
-
Без фанатів і стадіону не бояться Шахтаря: чому Олімпік Шевчука заслуговує на міжнародну арену
-
Френкі де Йонг: 20-й голландець у Барселоні, унікальний талант на 86 млн, скромність і дуже красива дівчинаІспанія — 13:08 2827
-
Неймар виконав майже небачений у футболі трюк: бразильця "побили", а Манчестер Юнайтед потирає рукиІспанія — 12:30 7703
-
Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?Овертайм — 11:30 1498
-
Реал став найбагатшим клубом світу, випередивши Манчестер Юнайтед та Барселону, – DeloitteЛіга чемпіонів — 10:45 1405
Всі новини