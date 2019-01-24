АПЛ відхилила прохання Кардіффа продовжити трансферний дедлайн через зникнення Сали

Кардіфф отримав відмову у продовженні дедлайну на трансферному вікні через зникнення безвісти Еміліано Сали.

Кардіфф робить запит в АПЛ з проханням продовжити трансферний дедлайн у зв'язку зі зникненням нападника Еміліано Сали, повідомляє goal.com.

Модель літака, яким летів Сала, падала 160 разів

Валлійці заплатили Нанту за аргентинця 15 млн фунтів і став трансферним рекордом клубу.

Пошуки гравця та пілота тривають і нині, наразі були знайдені лише уламки літака, яким вони могли летіти.