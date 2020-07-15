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АПЛ ухвалила терміни трансферного вікна – буде додатковий період для "домашнього" ринку

14:38 - Читать на русском
АПЛ ухвалила терміни трансферного вікна – буде додатковий період для "домашнього" ринку
Хаверца і Санчо сватають в АПЛ / Фото з відкритих джерел

Учасники англійської Прем'єр-ліги визначилися з тривалістю найближчого трансферного вікна.

Клуби матимуть право підписувати нових гравців з 27 липня по 5 жовтня, інформує офіційний сайт АПЛ.

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Така дата відповідає рекомендаціям УЄФА, який попросив національні асоціації завершити всі свої трансфери до останнього дня подачі заявок на єврокубки (5 жовтня). Втім, Англія вирішила зробити додаткове "домашнє" вікно. З 5 по 16 жовтня клуби АПЛ зможуть оформляти трансфери з представниками нижчих ліг країни, але не між собою.

Додамо, що німецька Бундесліга також ухвалила терміни свого вікна – від 15 липня до 5 жовтня.

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