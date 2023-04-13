АПЛ на офіційному сайті повідомила про важливе рішення. Клуби погодились прибрати рекламу азартних ігор із передньої частини своїх ігрових футболок.

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Відповідне рішення вступить у сил з кінця сезону 2025/26, ймовірно, щоб клуби могли знайти інших спонсорів чи змінити угоди. Зазначається, що рішення команд є добровільним, адже вони готові зменшити загальну кількість реклами азартних платформ.

У планах керівництва англійського футболу подальша співпраця з іншими видами спорту та створення нового кодексу відповідального спонсорства.