АПЛ ухвалила дату початку наступного сезону – деякі клуби можуть відпочивати менше місяця

Чемпіонат розпочнеться 12 вересня 2020-го, а закінчиться 23 травня 2021 року, інформує офіційний сайт АПЛ.

Хендерсон визнаний гравцем року в Англії

Чотири команди матимуть менше часу на відпочинок через свою участь в єврокубках. Челсі та Манчестер Сіті продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів, а Манчестер Юнайтед та Вулверхемптон – в Лізі Європи. Якщо вони дістануться фінальних поєдинків єврокубків (23 і 21 серпня відповідно), то відпочиватимуть менше місяця.

Нагадаємо, вже у цю неділю (26 липня) відбудеться останній тур АПЛ поточного сезону, всі матчі будуть зіграні в один час.

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