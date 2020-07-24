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АПЛ ухвалила дату початку наступного сезону – деякі клуби можуть відпочивати менше місяця

17:27 - Читать на русском
АПЛ ухвалила дату початку наступного сезону – деякі клуби можуть відпочивати менше місяця
Ліверпуль – Ман Сіті / Getty Images

Англійська Прем'єр-ліга визначилася з термінами проведення сезону 2020/21.

Чемпіонат розпочнеться 12 вересня 2020-го, а закінчиться 23 травня 2021 року, інформує офіційний сайт АПЛ.

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Чотири команди матимуть менше часу на відпочинок через свою участь в єврокубках. Челсі та Манчестер Сіті продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів, а Манчестер Юнайтед та Вулверхемптон – в Лізі Європи. Якщо вони дістануться фінальних поєдинків єврокубків (23 і 21 серпня відповідно), то відпочиватимуть менше місяця.

Нагадаємо, вже у цю неділю (26 липня) відбудеться останній тур АПЛ поточного сезону, всі матчі будуть зіграні в один час.

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