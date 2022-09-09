Чемпіонат Англії, як і інші спортивні події в країні, візьме паузу, щоб вшанувати пам'ять монарха.

У четвер, 8 вересня, стало відомо про смерть Єлизавети ІІ. Королева Сполученого Королівства перебувала на троні понад 70 років і стала улюбленицею нації. У країні готується масове скасування всіх розважальних подій.

Єлизавета II померла: все, що відомо зараз

АПЛ на офіційному сайті повідомила про траур і висловила співчуття королівській сім'ї. Провідні англійські клуби також оплакують відхід ЇЇ Величності у соцмережах. Арсенал і МЮ віддали шану монархині на матчах Ліги Європи.

Клуби АПЛ готуються до перенесення всього 7 туру чемпіонату, повідомляє Daily Mail. Керівництво ліги консультується з владою і незабаром оголосить рішення. У центральному матчі вікенду Манчестер Сіті мав би зіграти з Тоттенхемом, а Зінченко – зустрітися з Миколенком.