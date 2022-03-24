Гравці з України та Росії мають все менше варіантів серед найпрестижніших європейських чемпіонатів.

Попри дозвіл ФІФА підписувати гравців з чемпіонатів України та Росії, АПЛ також заборонила реєстрацію гравців, повідомляє The Times.

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Англійці аргументували це рішення так само, як і Німецький футбольний союз – начебто, підписання нових гравців посеред сезону може зашкодити спортивній цілісності змагань. Цікаво, що гравці з України та Росії можуть виступати в Іспанії, оскільки Ла Ліга вирішила не забороняти підписувати новачків.

Нагадаємо, ФІФА дозволила гравцям з України та легіонерам з Росії покинути свої клуби та приєднатись до нових до кінця сезону через війну на території нашої країни.

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