Україна святкує 31-шу річницю Незалежності. Привітання зі святом надійшли і з Туманного Альбіону.

"Прем'єр-ліга і наші клуби продовжують стояти разом з народом України", – йдеться в заяві АПЛ у Twitter. Також прикріплені кілька світлин з підтримкою України.

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Евертон, за який виступає Віталій Миколенко, теж долучився до привітань. "Ми продовжуємо бути солідарними з народом України в його День Незалежності", – написали "іриски". В іншому пості Евертон прикріпив світлину з портретом Віталія Миколенка.

Відреагував і Ньюкасл, у складі якого українців немає. "Ми з народом України", – найбагатший клуб АПЛ висловив і свої слова підтримки.

Арсенал, кольори якого віднедавна захищає Олександр Зінченко, спеціально до Дня Незалежності України опублікував невелике інтерв'ю з нашим футболістом.

The Premier League and our clubs continue to stand together with the people of Ukraine. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZNcN0oKgME — Premier League (@premierleague) August 24, 2022

| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT — Everton (@Everton) August 24, 2022