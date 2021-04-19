АПЛ скликала термінове засідання через Європейську Суперлігу – 6 топ-клубів не запросили
Керівництво чемпіонату Англії занепокоєне створенням нового євротурніру.
Вже 20 квітня клуби АПЛ проведуть нараду щодо створення Європейської Суперліги, повідомляє Sky Sports.
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Варто підкреслити, що на цю онлайн-зустріч не запросили Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі, Тоттенхем та Арсенал, які стали одними із 12-ти клубів-засновників скандального турніру.
Які пропозиції підніматимуться на цьому засіданні – поки не повідомляється. Нагадаємо, ФІФА та УЄФА категорично засуджують учасників Суперліги і погрожують їм дискваліфікацією.
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