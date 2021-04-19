Вже 20 квітня клуби АПЛ проведуть нараду щодо створення Європейської Суперліги, повідомляє Sky Sports.

Учасники Суперліги не зможуть грати за збірні – Зінченко постане перед вибором напередодні Євро

Варто підкреслити, що на цю онлайн-зустріч не запросили Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі, Тоттенхем та Арсенал, які стали одними із 12-ти клубів-засновників скандального турніру.

Які пропозиції підніматимуться на цьому засіданні – поки не повідомляється. Нагадаємо, ФІФА та УЄФА категорично засуджують учасників Суперліги і погрожують їм дискваліфікацією.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі