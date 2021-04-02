АПЛ традиційно визначає найкращих тренера, гравця та гол у кінці кожного місяця.

Найкращим тренером визнаний керманич Челсі Томас Тухель. У березні "сині" провели 3 матчі в рамках АПЛ – перемоги над Евертоном, Ліверпулем та нічия з Лідсом.

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Серед гравців перемогу здобув Келечі Іхеаначо. Нігерійський форвард Лестера видав феноменальні 5 голів у 3 поєдинках, зокрема, хет-трик проти Шеффілд Юнайтед.

Обрати найкращий гол місяця було неважко. Рабона Еріка Ламели шокувала весь світ, хоча й не врятувала Тоттенхем від поразки Арсеналу (1:2).

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