АПЛ провела чергове тестування клубів на коронавірус – є нові випадки інфікування
Англійська Прем'єр-ліга опублікувала результати тестування гравців і персоналу клубів елітного дивізіону.
Дослідження провели в період із 31 серпня до 6 вересня, повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Коронавірус в Манчестер Сіті – двоє одноклубників Зінченка здали позитивні тести на COVID-19
Три тести з 1605-ти проведених дали позитивний результат. Імена інфікованих ліга не оприлюднила. Вочевидь, двоє із них – представники Манчестер Сіті – оборонець Емерік Ляпорт і вінгер Ріяд Марез. Хворі пішли на самоізоляцію, що триватиме 10 днів.
Відзначимо, що новий сезон Прем'єр-ліги стартує вже найближчої суботи, 12 вересня.
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