АПЛ провела чергове тестування клубів на коронавірус – результат погіршився після попередньої перевірки

Чемпіонат Англії продовжує дотримуватись медичного протоколу для функціонування турніру в рамках пандемії.

Представники Прем'єр-ліги протягом 6-12 липня організували чергову хвилю перевірки на наявність COVID-19 усіх гравців, тренерів та персонал клубів АПЛ – загалом 2 071 особу.

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За результатами дослідження виявили один позитивний тест, повідомляє офіційний сайт турніру. Для порівняння, під час попереднього тестування не було виявленого жодного інфікованого.

Традиційно, представники ліги не розголошують імена і назви клубів, де виявили хворобу.

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