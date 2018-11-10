АПЛ продовжила контракт з Nike

Nike продовжить бути технічним спонсором АПЛ до 2025 року.

АПЛ на своєму офіційному сайті про продовження співпраці з виробником спортивного одягу та екіпірування Nike. Нова угода розрахована до 2025 року.

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Компанія є спонсором елітного дивізіону Англії з 2000 року і це одна з найдовших угод для ліги.

У першу чергу співпраця стосується офіційного м'яча АПЛ, а також екіпірування для молодіжних турнірів та міжнародних заходів.

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