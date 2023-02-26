Весь цивілізований світ продовжує демонструвати свою єдність з Україною на річницю повномасштабного нападу Росії. Не стоїть осторонь і найпопулярніший чемпіонат – АПЛ.

25-й тур АПЛ припав на річницю кровожерливого нападу Росії на Україну, через що чимало країн проявили свою солідарність з українським народом.

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Так, в АПЛ вшанували загиблих за рік повномасштабного вторгнення російських окупантів. Капітани команд надягнули синьо-жовті пов'язки, тренери мали на собі синьо-жовті значки. Окрім того, на табло та рекламних щитах красувався напис "Football stands together" (Футбол об'єднує – прим.).

Відзначимо, що Олександр Зінченко став одним з головних облич акції в офіційному твіттері АПЛ. Світлина українця з синьо-жовтою пов'язкою, як і ще кілька фото інших футбольних персон, стали частиною окремого посту в соцмережі.

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