АПЛ продасть права на трансляцію за рекордну суму

АПЛ уклала нову угоду продажу прав на показ турніру за кордоном, за якою заробить рекордну суму.

АПЛ уклала нову угоду з продажу телеправ на період з 2019 до 2022 року, повідомляє The Telegraph.

Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛ

Сума зросте на 25%, а ліга отримає прибуток у рекордні 4,05 млрд фунтів на рік. Також гранди будуть отримувати найбільше прибутків від трансляції за кордоном, адже сума залежатиме від місця в турнірній таблиці.

Зокрема, АПЛ отримає додатково 25 млн фунтів. Різниця між грандами та аутсайдерами складатиме близько 75 млн.

За нинішньою угодою всі клуби дивізіону заробляють по 40,7 млн фунтів незалежно від позиції в таблиці.