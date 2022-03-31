Клуби англійської Прем'єр-ліги провели засідання, на якому ухвалили три важливі рішення про заміни, трансферне вікно й боротьбу з ковідом.

З наступного сезону АПЛ командам офіційно дозволено робити п'ять замін у три вікна, як це було на початку пандемії, повідомляє сайт організації.

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У поточній кампанії англійської еліти під час матчу можна було випускати лише трьох гравців. Водночас в Кубку Англії, Кубку англійської ліги та європейських турнірах було збережене коронавірусне правило п'яти замін.

Також АПЛ затвердила дати літнього трансферного вікна. Воно відчиниться 10 липня і зачиниться 1 вересня о 23:00 за британським літнім часом, як і в інших європейських лігах.

Окрім цього, з 4 квітня англійська ліга скасовує обов'язкове тестування на коронавірус гравців і персоналу двічі на тиждень і наполягає на тестах лише у випадку появи симптомів хвороби.

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