АПЛ підтвердила ще одне перенесення матчу
28 грудня 23:30 - Читать на русском
Англійська Прем'єр-ліга продовжує практику перенесення матчів під тиском коронавірусу.
Черговою "жертвою" став поєдинок Ньюкасл – Евертон, повідомляє офіційний сайт "сорок".
Ньюкасл готовий допомогти Барселоні позбутися Умтіті – каталонцям запропонували хорошу компенсацію
Матч повинен був відбутися 30 грудня. Втім, Ньюкасл через травми та хворих на COVID-19 не може зібрати мінімальну заявку – 13 польових гравців і голкіпер. Нову дата гри оголосять пізніше.
Нагадаємо, АПЛ залишається єдиним топ-чемпіонатом Європи, який не має зимової паузи.
Тоттенхем не зміг переграти Саутгемптон, Вест Хем без Ярмоленка розгромив Уотфорд, Крістал Пелас легко переміг Норвіч
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter