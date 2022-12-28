Черговою "жертвою" став поєдинок Ньюкасл – Евертон, повідомляє офіційний сайт "сорок".

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Матч повинен був відбутися 30 грудня. Втім, Ньюкасл через травми та хворих на COVID-19 не може зібрати мінімальну заявку – 13 польових гравців і голкіпер. Нову дата гри оголосять пізніше.

Нагадаємо, АПЛ залишається єдиним топ-чемпіонатом Європи, який не має зимової паузи.

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