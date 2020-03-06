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АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера місяця – Клопп вперше в сезоні поза списком

18:27 111 Читать на русском
АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера місяця – Клопп вперше в сезоні поза списком
Юрген Клопп вперше не потрапив до списку претендентів / Getty Images

Найпопулярніша ліга світу обирає найкращого коуча лютого.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена фахівців, які претендують на приз найкращому тренерові місяця в чемпіонаті за підсумками лютого.

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Цікаво, що до списку вперше у поточному сезоні не потрапив керманич Ліверпуля Юрген Клопп, який раніше лише одного разу не ставав володарем нагороди. Також на приз не було номіновано наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу.

Список претендентів на нагороду виглядає наступним чином: Мікель Артета (Арсенал), Шон Дайч (Бернлі), Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) і Кріс Вайлдер (Шеффілд Юнайтед).

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