В Англії вирішили питання з трансляторами, які будуть показувати матчі у найближчі кілька років.

Керівництво АПЛ оголосило про нову угоду щодо телевізійних прав. Матчі чемпіонату Англії показуватимуть Sky Sport та TNT з сезону 2025/26, інформує офіційний сайт АПЛ.

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Новий контракт з трансляторами укладено на чотири роки. Починаючи з сезону 2025/26 дохід від продажу ТВ прав зросте близько на 2 мільярди й становитиме 6,7 млрд фунтів. Sky транслюватиме щонайменше 215 матчів у прямому ефірі за сезон, TNT – 52.

Крім того, за угодою збільшиться кількість трансляцій ігор. Вперше у Великобританії всі матчі в день чемпіонату транслюватимуться в прямому ефірі, за винятком суботнього слоту о 15:00 (не транслюється для підвищення відвідуваності стадіону).

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