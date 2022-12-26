Англійська Прем'єр-ліга повідомила про ще один поєдинок, який став жертвою коронавірусного спалаху.

Гра 20-го туру між Лідсом і Астон Віллою у вівторок (28-го грудня) не відбудеться, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Команда Б'єлси пропустила і минулий тур, в якому повинна була зійтися з Ліверпулем. "Павичі" мають велику кількість травмованих та інфікованих, тому не можуть зібрати мінімальну заявку – 13 гравців, серед повинен бути один воротар. У Астон Вілли також є своя втрата, оскільки напередодні позитивний тест на коронавірус здав головний тренер Стівен Джеррард.

Нагадаємо, АПЛ є єдиним топ-чемпіонатом Європи, який обходиться без зимової паузи.

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