Футбольні організації Англії вирішили звернути увагу на проблеми, з якими можуть зіткнутись гравці в інтернеті.

АПЛ, Чемпіоншип, Футбольна асоціація Англії, а також інші чоловічі та жіночі футбольні організації бойкотуватимуть соцмережі з 30 квітня по 3 травня, інформує Goal.

Уотфорд повернувся в АПЛ – команда достроково гарантувала собі підвищення у класі

Такими діями спільнота Англії хоче викорінити ненависть в інтернеті, з якою часто зустрічаються футболісти. Зокрема, останнім часом багато гравців ставали жертвами расизму у соцмережах. Цей бойкот включає в себе припинення діяльності акаунтів у Twitter, Facebook та Instagram.

Зауважимо, після 33-х турів в АПЛ лідирує Манчестер Сіті. Поточний сезон завершиться 23 травня. Всі поєдинки відбудуться о 18:00.

Ньюкасл на останніх секундах вирвав нічию з Ліверпулем та не пустив мерсисайдців у зону ЛЧ, Брайтон поступився Шеффілду