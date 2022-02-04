Найкращим гравцем визнали Давіда Де Хеа, а тренером – Бруну Лаже, інформує прес-служба ліги.

Роналду вже позаду – Де Хеа втретє поспіль став найкращим гравцем місяця в Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед здійснив купу фантастичних сейвів, які дозволяли команді набирати важливі очки. Де Хеа вперше визнали гравцем місяця, хоча це його 11-й сезон в АПЛ. Воротарі не отримували цю нагороду з 2016 року.

Для Лаже це також дебютний приз, але тут навряд варто дивуватись – португалець очолює Вулверхемптон лише з літа. У січні "вовки" провели 3 матчі АПЛ і всі виграли, наблизившись до боротьби за Лігу чемпіонів.

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