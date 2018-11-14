АПЛ оголосила, хто замінить Скадемора на посаді президента ліги

Англійська прем'єр-ліга оголосила про призначення нового керівника, що замінить Річарда Скадемора, який керував лігою з 1999-го року

Новою очільницею АПЛ стане Сюзанна Діннейдж. Її вже затвердили на посаді, повідомляє офіційний сайт організації.

Вона почне виконувати свої обов'язки на початку 2019 року, це буде погоджено з її попереднім роботодавцем – Discovery.

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Діннейдж працює в індустрії телебачення більше 20 років. З листопада 2017 го вона є президентом головної компанії Animal Planet, що входить в структуру Discovery.

Раніше повідомлялося, що президентом АПЛ міг стати колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер.