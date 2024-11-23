Відкриття нового розіграшу заплановане на суботу, 16 серпня 2025 року, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Забарний опинився у сфері інтересів трьох топ-клубів АПЛ – на лідера збірної України повісили захмарний цінник

Заключний тур чемпіонату відбудеться 24 травня 2026 року, причому всі поєдинки цього дня розпочнуться одночасно.

Особливу увагу приділили святковому періоду: різдвяні та новорічні матчі організують так, щоб команди мали більше часу на відновлення. Інтервал між двома турами не буде меншим за 60 годин. Таке рішення ухвалили відповідно до обіцянки ліги зменшити навантаження на гравців під час свят.

Усього в сезоні 2025/26 заплановано 33 тури на вихідних і п’ять посеред тижня.

Забудьте про Холанда! Дьокереш переписує рекорди бомбардирів, засмутив одного українця, але потрапив на гачок у Лісабоні