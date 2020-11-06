АПЛ оголосила 8 претендентів на звання найкращого гравця жовтня – серед них одноклубники Зінченка та Ярмоленка
14:32 - Читать на русском
Англійська Прем'єр-ліга визначила гравців, які найкраще проявили себе у минулому місяці.
Всього на нагороду претендують 8 футболістів, повідомляє Twitter АПЛ.
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Лише один клуб делегував двох гравців – Харрі Кейн та Сон Хин Мін з Тоттенхема. Конкуренцію їм складуть Че Адамс (Саутгемптон), Коннор Коуді (Вулверхемптон), Джек Гріліш (Астон Вілла), Пабло Форналс (Вест Хем), Кайл Вокер (Ман Сіті) та Тьягу Сілва (Челсі). Переможця визначать голосуванням фанатів.
До слова, найкращим у вересні обрали форварда Евертона Домініка Калверта-Льюїна.
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